Ганжа Аким Акимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ганжа Аким Акимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мосияш Валентина Акимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ганжа Евдокия Акимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ганжа Павел Акимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ганжа Александр Акимович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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