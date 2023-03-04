Палкин Герасим Исакович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПалкин Герасим Исакович

Палкин Герасим Исакович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

После 1811

Пол

Мужской

Отец

1762 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Палкин Исак Трофимович

Мать: не указана

Смерть
После 1811
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close