Лихачёва Саломия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лихачёва Саломия Григорьевна

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Место рождения

Касёво (Петропавловка), Республика Башкортостан Россия

Дата рождения

Между 1768 и 1769

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1768 и 1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Касёво (Петропавловка), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1789 и 1790

Сын: Лихачёв Александр Данилович

Отец ребёнка: Лихачёв Даниил Михайлович

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно
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