Лихачёва Саломия Григорьевна
Место рожденияКасёво (Петропавловка), Республика Башкортостан Россия
Дата рожденияМежду 1768 и 1769
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1768 и 1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Касёво (Петропавловка), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1789 и 1790
Сын: Лихачёв Александр Данилович
Отец ребёнка: Лихачёв Даниил Михайлович
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно