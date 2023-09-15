Лазарева (Краснова) Мария Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазарева (Краснова) Мария Акимовна

Место рождения

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика

Дата рождения

1891

Дата смерти

13.01.1973

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Краснов Аким

Мать: Бабушка Валентины, Таисии, Николая

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
умерла в 82года.
Рождение ребёнка
24.09.1920

Дочь: Ширяева Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Лазарев Василий -

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Макеева Таисия Васильевна

Отец ребёнка: Лазарев Василий -

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лазарев Николай Васильевич

Отец ребёнка: Лазарев Василий -

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лазарев Георгий Васильевич

Отец ребёнка: Лазарев Василий -

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
13.01.1973
Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
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