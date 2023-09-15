Лазарева (Краснова) Мария Акимовна
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смерти13.01.1973
ПолЖенский
Отец
МужНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Краснов Аким
умерла в 82года.
Рождение ребёнка
24.09.1920
Дочь: Ширяева Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Лазарев Василий -
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Макеева Таисия Васильевна
Отец ребёнка: Лазарев Василий -
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лазарев Николай Васильевич
Отец ребёнка: Лазарев Василий -
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лазарев Георгий Васильевич
Отец ребёнка: Лазарев Василий -
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
13.01.1973