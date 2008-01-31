Серегин Дмитрий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серегин Дмитрий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.01.2008

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.2008

Отец: Моисеев Михаил Викторович

Мать: Серегина Екатерина Викторовна

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