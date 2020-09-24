Полунина Вероника Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолунина Вероника Романовна

Полунина Вероника Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.09.2020

Пол

Женский

Добавил:

ДЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.2020

Отец: Полунин Роман Валерьевич

Мать: Полунина Варвара Сергеевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close