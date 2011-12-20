Терпугов Василий Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.03.1948
Дата смерти20.12.2011
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.12.1972
Дочь: Терпугова Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Терпугова Людмила Давыдовна
Рождение ребёнка
04.11.1974
Сын: Терпугов Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Терпугова Людмила Давыдовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.12.2011