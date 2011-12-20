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Терпугов Василий Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.1948

Дата смерти

20.12.2011

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.12.1972

Дочь: Терпугова Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Терпугова Людмила Давыдовна

Рождение ребёнка
04.11.1974

Сын: Терпугов Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Терпугова Людмила Давыдовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Терпугова Людмила Давыдовна

Смерть
20.12.2011
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