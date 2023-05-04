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Буданов Василий Валентинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.12.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1972

Отец: Буданов Валентин Степанович

Мать: Буданова Любовь Александровна

Рождение ребёнка
2007

Дочь: Буданова София ВАсильевна

Мать ребёнка: Буданова Светлана

Рождение ребёнка
2015

Сын: Вадим

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
14.08.?

Дочь: Моор Буданова Виктория Васильевна

Мать ребёнка: Буданова Светлана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буданова Светлана