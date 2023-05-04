Буданов Василий Валентинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.12.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1972
Рождение ребёнка
2007
Дочь: Буданова София ВАсильевна
Мать ребёнка: Буданова Светлана
Рождение ребёнка
2015
Сын: Вадим
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
14.08.?
Дочь: Моор Буданова Виктория Васильевна
Мать ребёнка: Буданова Светлана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Буданова Светлана