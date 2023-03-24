Kostiukevich Nikolai — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kostiukevich Nikolai

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Место рождения

Mostilovichi, Belarus

Дата рождения

1939

Дата смерти

2012

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1907 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Kostiukevich Filipp

Мать: Kostiukevich Kostiukevich

Mostilovichi, Belarus
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
2012
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