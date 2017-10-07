Килинская (Гельштейн) Виктория — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Килинская (Гельштейн) Виктория

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

13.05.1930

Дата смерти

07.10.2017

Пол

Женский

Отец

1897 г.р.

Мать

1896 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
1961 г.р.

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1930

Отец: Гельштейн Элиазар (Лазарь)

Мать: Гельштейн Гинда

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
13.08.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.09.1961

Сын: Килинский Александр

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
01.10.1985
539 Concord Rd, Sudbury, Massachusetts 01776-1827, USA
Место жительства
01.12.1995
200 Old Palisade Rd, Apt 26J, Fort Lee, New Jersey 07024-7062, USA
Место жительства
01.09.1996
21 Bluebill Ave, Naples, Florida 34108-1755, USA
Место жительства
01.09.1996
21 Bluebill Ave, Apt 303, Naples, Florida 34108-1756, USA
Место жительства
Между 01.12.1996 и 27.12.2002
21 Bluebill Ave, Naples, Florida 34108-1755, USA
Место жительства
01.01.2005
1265 Beacon St, Apt 702, Brookline, Massachusetts 02446-5293, USA
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
врач
Работа или профессия
Неизвестно
Врач
Место жительства
Неизвестно
New Jersey, USA
Место жительства
Неизвестно
1265 PO Box, Brookline, Massachusetts 02446-0010, USA
Место жительства
Неизвестно
252 Upland Ave, Newton Highlands, Massachusetts 02461-2003, USA
Место жительства
Неизвестно
181 Lexington St, Apt 19, Auburndale, Massachusetts 02466-1337, USA
Смерть
07.10.2017
New Jersey, USA