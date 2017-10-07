Килинская (Гельштейн) Виктория
Место рождения
Дата рождения13.05.1930
Дата смерти07.10.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1930
Отец: Гельштейн Элиазар (Лазарь)
Мать: Гельштейн Гинда
Рождение ребёнка
13.08.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.09.1961
Сын: Килинский Александр
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
01.10.1985
539 Concord Rd, Sudbury, Massachusetts 01776-1827, USA
Место жительства
01.12.1995
200 Old Palisade Rd, Apt 26J, Fort Lee, New Jersey 07024-7062, USA
Место жительства
01.09.1996
21 Bluebill Ave, Naples, Florida 34108-1755, USA
Место жительства
01.09.1996
21 Bluebill Ave, Apt 303, Naples, Florida 34108-1756, USA
Место жительства
Между 01.12.1996 и 27.12.2002
21 Bluebill Ave, Naples, Florida 34108-1755, USA
Место жительства
01.01.2005
1265 Beacon St, Apt 702, Brookline, Massachusetts 02446-5293, USA
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
врач
Работа или профессия
Неизвестно
Врач
Место жительства
Неизвестно
New Jersey, USA
Место жительства
Неизвестно
1265 PO Box, Brookline, Massachusetts 02446-0010, USA
Место жительства
Неизвестно
252 Upland Ave, Newton Highlands, Massachusetts 02461-2003, USA
Место жительства
Неизвестно
181 Lexington St, Apt 19, Auburndale, Massachusetts 02466-1337, USA
Смерть
07.10.2017
New Jersey, USA