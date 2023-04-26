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Михеева (Оленёва) Ольга Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1966

Пол

Женский

Добавил:

ПЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1966

Отец: Оленёв Василий Иванович

Мать: Оленёва Антонина Петровна

Рождение ребёнка
07.12.1993

Сын: Михеев Данила Юрьевич

Отец ребёнка: Михеев Юрий Викторович

Рождение ребёнка
02.02.1995

Сын: Михеев Алексей Юрьевич

Отец ребёнка: Михеев Юрий Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михеев Юрий Викторович

Место жительства
Неизвестно
Калининград, город Калининград, Калининградская область