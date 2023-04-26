Михеева (Оленёва) Ольга Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1966
Отец: Оленёв Василий Иванович
Рождение ребёнка
07.12.1993
Отец ребёнка: Михеев Юрий Викторович
Рождение ребёнка
02.02.1995
Отец ребёнка: Михеев Юрий Викторович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Калининград, город Калининград, Калининградская область