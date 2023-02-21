Матрена Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

После 1785 г.р.

Дети

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.11.1816 ст.

Дочь: Гуркин Гурий Семенов

Отец ребёнка: Семен Назаров

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
20.03.1822 ст.

Сын: Гаврила Семенов

Отец ребёнка: Семен Назаров

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
25.09.1824 ст.

Сын: Азаров-Иванов-Гуркин Иван Семенов

Отец ребёнка: Семен Назаров

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семен Назаров

Смерть
Неизвестно
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