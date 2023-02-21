Матрена Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.11.1816 ст.
Дочь: Гуркин Гурий Семенов
Отец ребёнка: Семен Назаров
Рождение ребёнка
20.03.1822 ст.
Сын: Гаврила Семенов
Отец ребёнка: Семен Назаров
Рождение ребёнка
25.09.1824 ст.
Сын: Азаров-Иванов-Гуркин Иван Семенов
Отец ребёнка: Семен Назаров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семен Назаров
Смерть
Неизвестно