Мамсурова (Канукова) Хури — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамсурова (Канукова) Хури

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1835 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1858

Сын: Мамсуров Темир-Болат

Отец ребёнка: Мамсуров Бимболат

Рождение ребёнка
1867

Сын: Мамсуров Хату Бимболатович

Отец ребёнка: Мамсуров Бимболат

Рождение ребёнка
1880

Сын: Мамсуров Заурбек

Отец ребёнка: Мамсуров Бимболат

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамсуров Бимболат

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