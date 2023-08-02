Мамсурова (Канукова) Хури
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1858
Сын: Мамсуров Темир-Болат
Отец ребёнка: Мамсуров Бимболат
Рождение ребёнка
1867
Сын: Мамсуров Хату Бимболатович
Отец ребёнка: Мамсуров Бимболат
Рождение ребёнка
1880
Сын: Мамсуров Заурбек
Отец ребёнка: Мамсуров Бимболат
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мамсуров Бимболат