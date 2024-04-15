(Спиридонова) Марфа Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Место жительства
С 10.10.1852
По указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 отчислен из Малой Тохты в той же волости деревню Малькову
Место жительства
До 10.10.1852
Малая Тахта, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
По указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 отчислен из Малой Тохты в той же волости деревню Малькову
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно