Панарин Иван Феодоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПанарин Иван Феодоров

Панарин Иван Феодоров

Место рождения

Кретовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1890 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Кретовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
10.11.1908

Жена: Панарина Евдокея Космина

Андреевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Witnesses:Кретовки: Сергей и Ефим Никодимовы Панарины, Александр Кириллов Логачев и Кутуш: Иустина Тихонова Заводчикова
Смерть
Неизвестно