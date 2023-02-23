Андреев Петр Иванович
Место рожденияДеревня Чауш , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Деревня Чауш , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
04.07.1886
Жена: Шабайкина Анна Ивановна
Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно