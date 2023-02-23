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Андреев Петр Иванович

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Место рождения

Деревня Чауш , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Чауш , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
04.07.1886

Жена: Шабайкина Анна Ивановна

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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