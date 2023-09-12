Масленников Иван Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Рождение ребёнка
1848
Сын: Масленников Федор Иванович
Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Ивановна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Масленников Иван Иванович
Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Ивановна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Масленников Семен Иванович
Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно