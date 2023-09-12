Масленников Иван Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Масленников Иван Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Масленников Егор (Георгий) Васильевич

Мать: Екатерина Демидовна

Рождение ребёнка
1848

Сын: Масленников Федор Иванович

Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Ивановна

Рождение ребёнка
1854

Сын: Масленников Иван Иванович

Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Ивановна

Рождение ребёнка
1857

Сын: Масленников Семен Иванович

Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия (Авдотья) Ивановна

Смерть
Неизвестно
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