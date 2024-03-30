Подъяков Валентин Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПодъяков Валентин Николаевич

Подъяков Валентин Николаевич

avatar

Место рождения

с. Бестужево, Устьянский р-н, Архангельская область

Дата рождения

11.05.1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1890 г.р.

Мать

1894 г.р.

Жена

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1920

Отец: Подъяков Николай Сергеевич

Мать: Подъякова Анна Александровна

с. Бестужево, Устьянский р-н, Архангельская область
Военная служба
08.09.1940
Беларусь
Вступил в партизанский отряд им Щорса
Образование
1941
г. Молотов
Полковая школа
Военная награда
30.12.1948
Награжден орденом Красной Звезды
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клавдия Иринеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клавдия Иринеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клавдия Иринеевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close