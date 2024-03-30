Подъяков Валентин Николаевич
Место рожденияс. Бестужево, Устьянский р-н, Архангельская область
Дата рождения11.05.1920
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1920
с. Бестужево, Устьянский р-н, Архангельская область
Военная служба
08.09.1940
Беларусь
Вступил в партизанский отряд им Щорса
Образование
1941
г. Молотов
Полковая школа
Военная награда
30.12.1948
Награжден орденом Красной Звезды
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Клавдия Иринеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Клавдия Иринеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Клавдия Иринеевна
Смерть
Неизвестно