Мазитов Зайнетдин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гульнара Зайнетдиновна
Мать ребёнка: Мазитова Халида Гильмутдиновна
г.Стерлитамак, БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
г.Стерлитамак, БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
г.Стерлитамак, БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
г.Стерлитамак, БАССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
г.Стерлитамак, РБ, РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Стерлитамак, РБ, РФ