Мазитов Зайнетдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мазитов Зайнетдин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1934 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гульнара Зайнетдиновна

Мать ребёнка: Мазитова Халида Гильмутдиновна

г.Стерлитамак, БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мазитова Халида Гильмутдиновна

г.Стерлитамак, БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мазитова Халида Гильмутдиновна

г.Стерлитамак, БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мазитова Халида Гильмутдиновна

г.Стерлитамак, БАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мазитова Халида Гильмутдиновна

Смерть
Неизвестно
г.Стерлитамак, РБ, РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Стерлитамак, РБ, РФ
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