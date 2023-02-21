Рожнов Никифор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рожнов Никифор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1914

Дата смерти

01.02.1991

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1914

Отец: Рожнов Иван

Мать: Рожнов Мавра

Рождение ребёнка
09.03.1938

Сын: Рожнов Владимир Никифорович

Мать ребёнка: Рожнова Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1947

Дочь: Лукьянова Пелагея Никифоровна

Мать ребёнка: Рожнова Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
1951

Сын: Рожнов Петр Никифорович

Мать ребёнка: Рожнова Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
Около 25.12.1953

Дочь: Мария Никифоровна

Мать ребёнка: Рожнова Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романенко Лидия Никифоровна

Мать ребёнка: Рожнова Евдокия Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рожнова Евдокия Михайловна

Смерть
01.02.1991
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