Рожнов Никифор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1914
Дата смерти01.02.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1914
Отец: Рожнов Иван
Мать: Рожнов Мавра
Рождение ребёнка
09.03.1938
Сын: Рожнов Владимир Никифорович
Мать ребёнка: Рожнова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1947
Дочь: Лукьянова Пелагея Никифоровна
Мать ребёнка: Рожнова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
1951
Мать ребёнка: Рожнова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
Около 25.12.1953
Дочь: Мария Никифоровна
Мать ребёнка: Рожнова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романенко Лидия Никифоровна
Мать ребёнка: Рожнова Евдокия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.02.1991