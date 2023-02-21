Богданова Галина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.12.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.?.1956
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.10.1979
Дочь: Богданова Кристина Геннадьевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.07.1983
Дочь: Афонина Марина Геннадьевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности