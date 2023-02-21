Богданова Галина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданова Галина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.1956

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.?.1956

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.10.1979

Дочь: Богданова Кристина Геннадьевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.07.1983

Дочь: Афонина Марина Геннадьевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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