Аристова Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАристова Ирина

Аристова Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1928 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Горюнова Наталья Филипповна