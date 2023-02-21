Сафронов Сергей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1954
Дата смерти1990
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1954
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1990