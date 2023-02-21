Сафронов Сергей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафронов Сергей Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1954

Дата смерти

1990

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1954

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1990
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