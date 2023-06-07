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Василий Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

После 1869

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Федор Осипов

Мать: Гликерия Васильева

Рождение ребёнка
1849

Сын: Васильев Гавриил Васильевич

Мать ребёнка: Евдокия Федорова

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Евдокия Федорова

Рождение ребёнка
1859

Сын: Васильев Ефим Васильевич

Мать ребёнка: Евдокия Федорова

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Ефимия Васильева

Мать ребёнка: Евдокия Федорова

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Евдокия Васильева

Мать ребёнка: Евдокия Федорова

Рождение ребёнка
1868

Сын: Васильев Иван Васильевич

Мать ребёнка: Евдокия Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Федорова

Работа или профессия
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
плотник
Смерть
После 1869