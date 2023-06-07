Василий Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиПосле 1869
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Федор Осипов
Мать: Гликерия Васильева
Рождение ребёнка
1849
Сын: Васильев Гавриил Васильевич
Мать ребёнка: Евдокия Федорова
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Евдокия Федорова
Рождение ребёнка
1859
Мать ребёнка: Евдокия Федорова
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Ефимия Васильева
Мать ребёнка: Евдокия Федорова
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Евдокия Васильева
Мать ребёнка: Евдокия Федорова
Рождение ребёнка
1868
Мать ребёнка: Евдокия Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Федорова
Работа или профессия
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
плотник
Смерть
После 1869