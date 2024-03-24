Гаврильева Лидия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврильева Лидия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1969

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1969

Отец: Алексеев Федор

Мать: Алексеева Мария

Рождение ребёнка
10.08.1996

Дочь: Гаврильева Куннэй Петровна

Отец ребёнка: Гаврильев Петр Иванович

Рождение ребёнка
08.05.1999

Сын: Гаврильев Дьулустаан Петрович

Отец ребёнка: Гаврильев Петр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Отец ребёнка: Гаврильев Петр Иванович

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