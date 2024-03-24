Гаврильева Лидия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1969
Отец: Алексеев Федор
Мать: Алексеева Мария
Рождение ребёнка
10.08.1996
Дочь: Гаврильева Куннэй Петровна
Отец ребёнка: Гаврильев Петр Иванович
Рождение ребёнка
08.05.1999
Сын: Гаврильев Дьулустаан Петрович
Отец ребёнка: Гаврильев Петр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гаврильев Петр Иванович