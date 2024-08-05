Ростовщикова (Голомолзина) Текусья Калистратовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Голомолзин Калистрат
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ростовщиков Степан
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Костромина (Ростовщикова) Александра Степановна
Отец ребёнка: Ростовщиков Степан
Смерть
Неизвестно