Ростовщикова (Голомолзина) Текусья Калистратовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ростовщикова (Голомолзина) Текусья Калистратовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Голомолзин Калистрат

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ростовщиков Степан

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Костромина (Ростовщикова) Александра Степановна

Отец ребёнка: Ростовщиков Степан

Смерть
Неизвестно

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