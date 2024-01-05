Мягких Мария Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМягких Мария Анисимовна

Мягких Мария Анисимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Мягких Анисим Гаврилович

Мать: Мягких Клавдия

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close