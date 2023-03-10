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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1680
Сын: Коврижных Ярасим
Отец ребёнка: Коврижных Федор (Фетка)
Рождение ребёнка
Около 1685
Сын: Коврижных Кондратей
Отец ребёнка: Коврижных Федор (Фетка)
Двиняниновская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно