(Гуськова) Евфросиния Николаевна
Место рождения
Дата рождения17.09.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1903
Отец: Гуськов Николай Казмин
Мать: Екатерина Савельевна
(Л. 59 об. 60) №24ж рождена 17, крещена 18 сентября Евфросиния родители крестьянин деревни Избной Николай Космин Гуськов и законная жена его Екатерина Савельева, оба православнаго вероисповедания, во... Показать все
Смерть
Неизвестно