(Гуськова) Евфросиния Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Гуськова) Евфросиния Николаевна

(Гуськова) Евфросиния Николаевна

Место рождения

Избное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

17.09.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1881 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1903

Отец: Гуськов Николай Казмин

Мать: Екатерина Савельевна

Избное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
(Л. 59 об. 60) №24ж рождена 17, крещена 18 сентября Евфросиния родители крестьянин деревни Избной Николай Космин Гуськов и законная жена его Екатерина Савельева, оба православнаго вероисповедания, во... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close