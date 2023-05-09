Нелаев Антон Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.12.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1982
Отец: Заботкин Николай
Мать: Садыгова Елена Сергеевна
Бракосочетание
13.08.2005
Жена: скрыто настройками приватности
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
21.09.2006
Дочь: Нелаева Елизавета Антоновна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.06.2011
Сын: Нелаев Александр Антонович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности