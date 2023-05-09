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Нелаев Антон Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1982

Отец: Заботкин Николай

Мать: Садыгова Елена Сергеевна

Бракосочетание
13.08.2005

Жена: скрыто настройками приватности

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
21.09.2006

Дочь: Нелаева Елизавета Антоновна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.06.2011

Сын: Нелаев Александр Антонович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности