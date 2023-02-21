Кострова Надежда Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кострова Надежда Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.1908

Дата смерти

06.06.1982

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1908

Отец: Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.02.1932

Дочь: Петухова Людмила Александровна

Отец ребёнка: Костров Александр Федорович

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костров Валентин

Отец ребёнка: Костров Александр Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костров Александр

Отец ребёнка: Костров Александр Федорович

Смерть
06.06.1982
Череповец, город Череповец, Вологодская область
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