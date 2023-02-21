Кострова Надежда Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.08.1908
Дата смерти06.06.1982
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1908
Отец: Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.02.1932
Дочь: Петухова Людмила Александровна
Отец ребёнка: Костров Александр Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Костров Валентин
Отец ребёнка: Костров Александр Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Костров Александр
Отец ребёнка: Костров Александр Федорович
Смерть
06.06.1982