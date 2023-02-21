Харланова Федосья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Харланова Марфа Сидоровна
Отец ребёнка: Харланов Сидор Федотович
Рождение ребёнка
1792
Отец ребёнка: Харланов Сидор Федотович
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Харланова Агриппина Сидоровна
Отец ребёнка: Харланов Сидор Федотович
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Харланов Сидор Федотович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно