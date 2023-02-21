Харланова Федосья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харланова Федосья Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Харланова Марфа Сидоровна

Отец ребёнка: Харланов Сидор Федотович

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Харланов Федор Сидорович

Отец ребёнка: Харланов Сидор Федотович

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Харланова Агриппина Сидоровна

Отец ребёнка: Харланов Сидор Федотович

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Харланов Конон Сидорович

Отец ребёнка: Харланов Сидор Федотович

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харланов Сидор Федотович

Смерть
Неизвестно
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