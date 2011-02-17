Солодов Сергей Станиславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСолодов Сергей Станиславович

Солодов Сергей Станиславович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.2011

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1984 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.2011

Отец: не указан

Мать: Солодова Наталья Евгеньевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close