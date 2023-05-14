Ремшуев Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1805
Отец: не указан
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Ремшуева Акилина Петровна
Мать ребёнка: Ремшуева Ульяна Семеновна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Ремшуева Анна Петровна
Мать ребёнка: Ремшуева Ульяна Семеновна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Ремшуева Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Ремшуева Ульяна Семеновна
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Ремшуева Ульяна Семеновна
Упоминание
30.07.1850
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно