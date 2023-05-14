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Ремшуев Петр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1805

Отец: не указан

Мать: Ремшуева Федосья Ивановна

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Ремшуева Акилина Петровна

Мать ребёнка: Ремшуева Ульяна Семеновна

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Ремшуева Анна Петровна

Мать ребёнка: Ремшуева Ульяна Семеновна

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Ремшуева Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Ремшуева Ульяна Семеновна

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1841

Сын: Ремшуев Алексей Петрович

Мать ребёнка: Ремшуева Ульяна Семеновна

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Упоминание
30.07.1850
Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ремшуева Ульяна Семеновна

Смерть
Неизвестно