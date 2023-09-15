Вялова Авдотья Яковлевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1730
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1755
Дочь: Вялова Федосья Степановна
Отец ребёнка: Вялой Степан Степанович
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 22 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 22 оборот
Смерть
Неизвестно