Вялова Авдотья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВялова Авдотья Яковлевна

Вялова Авдотья Яковлевна

Место рождения

Балахна, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1696 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Балахна, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1755

Дочь: Вялова Федосья Степановна

Отец ребёнка: Вялой Степан Степанович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 22 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вялой Степан Степанович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 22 оборот
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close