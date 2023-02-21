Тихонова (Медведева) Устинья Ларионова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1806
Дата смерти1846
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Вычислено 1806
Отец: Медведев Ларион Алексеев
Мать: Медведева Евдокия
Бракосочетание
28.01.1822
поручители: Иван Иванов, Степан Ильин, Николай Кандалов | Казанская церковь
Рождение ребёнка
05.11.1826
Дочь: Петрова Матрона Васильева
Отец ребёнка: Тихонов Василий Иванов
Рождение ребёнка
19.11.1829
Дочь: Катерина Васильева
Отец ребёнка: Тихонов Василий Иванов
Смерть
1846