Тихонова (Медведева) Устинья Ларионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонова (Медведева) Устинья Ларионова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1806

Дата смерти

1846

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1806

Отец: Медведев Ларион Алексеев

Мать: Медведева Евдокия

Бракосочетание
28.01.1822

Муж: Тихонов Василий Иванов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители: Иван Иванов, Степан Ильин, Николай Кандалов | Казанская церковь
Рождение ребёнка
05.11.1826

Дочь: Петрова Матрона Васильева

Отец ребёнка: Тихонов Василий Иванов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.11.1829

Дочь: Катерина Васильева

Отец ребёнка: Тихонов Василий Иванов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1846
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