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Акберов Рамиль Адгамович

Место рождения

д.Зяк- Ишметово Куюргазинского района БАССР

Дата рождения

1957

Дата смерти

1985

Пол

Мужской

Отец

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Мать

1925 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Акберова (Каримова) Магмура Абдрафиковна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
31.01.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1985
Похороны
Неизвестно

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