Акберов Рамиль Адгамович
Место рожденияд.Зяк- Ишметово Куюргазинского района БАССР
Дата рождения1957
Дата смерти1985
ПолМужской
Отец
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Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957
Отец: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.01.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1985
Похороны
Неизвестно