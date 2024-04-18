Глазкова Тамара Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глазкова Тамара Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1959

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1929 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1959

Отец: не указан

Мать: Климова Антонина Яковлевна

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