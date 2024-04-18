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Глазкова Тамара Алексеевна
Глазкова Тамара Алексеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.03.1959
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Климова Антонина Яковлевна
1929 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1959
Отец: не указан
Мать:
Климова Антонина Яковлевна
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