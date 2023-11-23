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(Ситина) Анна Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Андрей Фёдоров

Мать: Анна Николаева

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ситин Андрей Иоаннов

Рождение ребёнка
1804

Сын: Морев Фёдор Андреев

Отец ребёнка: Ситин Андрей Иоаннов

Рождение ребёнка
1807

Сын: Морев Семён Андреев

Отец ребёнка: Ситин Андрей Иоаннов

Родился в семье дьякона села Покровского на Сити Мологского уезда Андрея Ситина. С 1814 года обучался в Мологском приходском училище, а затем — в Ярославской духовной семинарии, из среднего отделения ... Показать все
Рождение ребёнка
1807

Сын: Морев (Ситин) Иван Андреев

Отец ребёнка: Ситин Андрей Иоаннов

Родился в семье дьякона села Покровского на Сити Мологского уезда Андрея Ситина. С 1814 года обучался в Мологском приходском училище, а затем — в Ярославском духовном училище. В 1824 году определен во... Показать все
Рождение ребёнка
1808

Сын: Ситин Андрей Андреев

Отец ребёнка: Ситин Андрей Иоаннов

Рождение ребёнка
1810

Сын: Ситин Алексей Андреев

Отец ребёнка: Ситин Андрей Иоаннов

Рождение ребёнка
1812

Дочь: (Ситина) Фелицата Андреева

Отец ребёнка: Ситин Андрей Иоаннов

Смерть
Неизвестно

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