(Ситина) Анна Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Андрей Фёдоров
Мать: Анна Николаева
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ситин Андрей Иоаннов
Рождение ребёнка
1804
Сын: Морев Фёдор Андреев
Отец ребёнка: Ситин Андрей Иоаннов
Рождение ребёнка
1807
Сын: Морев Семён Андреев
Отец ребёнка: Ситин Андрей Иоаннов
Родился в семье дьякона села Покровского на Сити Мологского уезда Андрея Ситина. С 1814 года обучался в Мологском приходском училище, а затем — в Ярославской духовной семинарии, из среднего отделения ... Показать все
Рождение ребёнка
1807
Сын: Морев (Ситин) Иван Андреев
Отец ребёнка: Ситин Андрей Иоаннов
Родился в семье дьякона села Покровского на Сити Мологского уезда Андрея Ситина. С 1814 года обучался в Мологском приходском училище, а затем — в Ярославском духовном училище. В 1824 году определен во... Показать все
Рождение ребёнка
1808
Сын: Ситин Андрей Андреев
Отец ребёнка: Ситин Андрей Иоаннов
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Ситин Андрей Иоаннов
Рождение ребёнка
1812
Дочь: (Ситина) Фелицата Андреева
Отец ребёнка: Ситин Андрей Иоаннов
Смерть
Неизвестно