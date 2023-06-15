Каугия Роман Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКаугия Роман Андреевич

Каугия Роман Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1989

Отец: Каугия Андрей Александрович

Мать: Каугия Елена Геннадьевна