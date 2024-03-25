Иван Евтропов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Евтропов

Иван Евтропов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

15.04.1846 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Евтроп Харитонов

Мать: Акулина

Место жительства
С 1811 по 1846
с.Покровка Бугурусланского уезда Оренбургской губернии
Бракосочетание
13.11.1816 ст.

Жена: Степанида Яковлева

с.Покровка Бугурусланского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
13.10.1817 ст.

Дочь: Мокшина Прасковья Иванова

Мать ребёнка: Степанида Яковлева

Покровка, Абдулинский, Оренбургская область
Родилась в семье пахотного солдата в с.Покровка Бугурусланского уезда Оренбургской губернии
Работа или профессия
Неизвестно
Пахотный солдат, государственный крестьянин
Смерть
15.04.1846 ст.
Покровка, Абдулинский, Оренбургская область
От старости
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close