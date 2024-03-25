Иван Евтропов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смерти15.04.1846 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Евтроп Харитонов
Мать: Акулина
Место жительства
С 1811 по 1846
с.Покровка Бугурусланского уезда Оренбургской губернии
Бракосочетание
13.11.1816 ст.
Жена: Степанида Яковлева
с.Покровка Бугурусланского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
13.10.1817 ст.
Дочь: Мокшина Прасковья Иванова
Мать ребёнка: Степанида Яковлева
Родилась в семье пахотного солдата в с.Покровка Бугурусланского уезда Оренбургской губернии
Работа или профессия
Неизвестно
Пахотный солдат, государственный крестьянин
Смерть
15.04.1846 ст.
От старости