Кислов Владимир Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислов Владимир Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

1919 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДБ
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Рождение
Неизвестно

Отец: Кислов Ефим Емельянович

Мать: Нина Ивановна