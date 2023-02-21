Платонова Анна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Платонова Анна Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.07.1992

Пол

Женский

Отец

1962 г.р.

Мать

1969 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1992

Отец: Тарасюк Сергей Владимирович

Мать: Платонова Лейли Юрьевна

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