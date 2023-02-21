Доронкина (Ермакова) Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Доронкина (Ермакова) Татьяна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1948

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

КЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1948

Отец: Ермаков Василий Андреевич

Мать: не указана

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