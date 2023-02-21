Щербий (Быструшкина) Альбина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.11.1940
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1940
Рождение ребёнка
30.07.1960
Дочь: Цильке Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Щербий Михаил Александрович
Рождение ребёнка
04.10.1964
Отец ребёнка: Щербий Михаил Александрович
Рождение ребёнка
31.07.1972
Дочь: Глинская Елена Михайловна
Отец ребёнка: Щербий Михаил Александрович
Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Бракосочетание
Неизвестно