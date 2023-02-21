Щербий (Быструшкина) Альбина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербий (Быструшкина) Альбина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.11.1940

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1940

Отец: Быструшкин Николай Михайлович

Мать: Быструшкина Агрофена Михайловна

Рождение ребёнка
30.07.1960

Дочь: Цильке Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Щербий Михаил Александрович

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
04.10.1964

Сын: Щербий Юрий Михайлович

Отец ребёнка: Щербий Михаил Александрович

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
31.07.1972

Дочь: Глинская Елена Михайловна

Отец ребёнка: Щербий Михаил Александрович

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербий Михаил Александрович

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