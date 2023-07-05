Бадива Анна Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиДо 1855
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Бадива/набок Григорий Ефимов
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Елисавета Григорьева
Отец ребёнка: Бадива/набок Григорий Ефимов
Рождение ребёнка
1835
Сын: Бадыва \\ Бадива Фома Григорьев
Отец ребёнка: Бадива/набок Григорий Ефимов
Рождение ребёнка
До 1836
Сын: Бадыва /бадива Михаил Григорьев
Отец ребёнка: Бадива/набок Григорий Ефимов
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
До 1855