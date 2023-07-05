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Бадива Анна Стефанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

До 1855

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Сын: Бадива Тимофей Григорьев

Отец ребёнка: Бадива/набок Григорий Ефимов

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Елисавета Григорьева

Отец ребёнка: Бадива/набок Григорий Ефимов

Рождение ребёнка
1835

Сын: Бадыва \\ Бадива Фома Григорьев

Отец ребёнка: Бадива/набок Григорий Ефимов

Рождение ребёнка
До 1836

Сын: Бадыва /бадива Михаил Григорьев

Отец ребёнка: Бадива/набок Григорий Ефимов

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
До 1855