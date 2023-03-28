Дмитриенко (Москаленко) Светлана Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1979
Рождение ребёнка
26.08.2006
Отец ребёнка: Ферлей Роман Васильевич
Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
Бракосочетание
17.09.2016
Рождение ребёнка
02.02.2018
Сын: Дмитриенко Захар Романович
Отец ребёнка: Дмитриенко Роман Александрович
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно