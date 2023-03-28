Дмитриенко (Москаленко) Светлана Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриенко (Москаленко) Светлана Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1979

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1979

Отец: Москаленко Иван Васильевич

Мать: Москаленко Надежда Михайловна

Рождение ребёнка
26.08.2006

Сын: Ферлей Максим Романович

Отец ребёнка: Ферлей Роман Васильевич

Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
Бракосочетание
17.09.2016

Муж: Дмитриенко Роман Александрович

Рождение ребёнка
02.02.2018

Сын: Дмитриенко Захар Романович

Отец ребёнка: Дмитриенко Роман Александрович

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ферлей Роман Васильевич

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