Татьяна Владимирова
Место рожденияс. Старая Рачейка Сызранский уезд Симбирской губ.
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Старая Рачейка Сызранский уезд Симбирской губ.
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Екатерина Федоровна
Отец ребёнка: Холинов Федор Стефанов
с. Старая Рачейка Сызранский уезд Симбирской губ.
Смерть
Неизвестно