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Татьяна Владимирова

Место рождения

с. Старая Рачейка Сызранский уезд Симбирской губ.

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Старая Рачейка Сызранский уезд Симбирской губ.
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Екатерина Федоровна

Отец ребёнка: Холинов Федор Стефанов

с. Старая Рачейка Сызранский уезд Симбирской губ.
Смерть
Неизвестно