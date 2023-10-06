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Наумов Аким Каллиников

Место рождения

Слеповское, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1876 ст.

Дата смерти

После 1936

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Слеповское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Восприемник
14.11.1904 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-43 стр.246-247 (Рождение №-72м) Крёстный сын: Слепнёв Алексей Иванович из д.Ключёвка
Смерть
После 1936

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