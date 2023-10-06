Наумов Аким Каллиников
Место рождения
Дата рождения1876 ст.
Дата смертиПосле 1936
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
14.11.1904 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-43 стр.246-247 (Рождение №-72м) Крёстный сын: Слепнёв Алексей Иванович из д.Ключёвка
Смерть
После 1936