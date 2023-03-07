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Копосов Григорий Володимеров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1709

Дата смерти

1746

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1709

Отец: Копосов Владимир (Володимир) Деев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1725

Сын: Копосов Никита Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Над Березовым ключем, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1732

Дочь: Мавра Григорьева

Мать ребёнка: не указана

Над Березовым ключем, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1737

Дочь: Марья Григорьева

Мать ребёнка: не указана

Над Березовым ключем, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1739

Дочь: Федосья Григорьева

Мать ребёнка: не указана

Над Березовым ключем, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1743

Сын: Копосов Тимофей Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Над Березовым ключем, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Над Березовым ключем, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1746
Над Березовым ключем, Нолинский уезд, Вятская губерния
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