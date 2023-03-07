Копосов Григорий Володимеров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1709
Дата смерти1746
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1709
Отец: Копосов Владимир (Володимир) Деев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1725
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1732
Дочь: Мавра Григорьева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1737
Дочь: Марья Григорьева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1739
Дочь: Федосья Григорьева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1743
Сын: Копосов Тимофей Григорьев
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1746